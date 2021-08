Questa estate ho avuto un po’ di tempo per “mettere in fila” quello che con i colleghi di Commissione abbiamo ottenuto sin dall’inizio del nostro percorso.

Nella mia prima legislatura, pur nella difficoltà data dal ruolo di opposizione, ci sono tre risultati che meritano di essere citati:

la definizione e regolamentazione della birra artigianale introdotte attraverso un nostro emendamento al Collegato Agricoltura del 2016 (Legge 28 luglio 2016, n. 154);

introdotte attraverso un nostro emendamento al Collegato Agricoltura del 2016 (Legge 28 luglio 2016, n. 154); l’istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare introdotte dal decreto 91 del 2015;

(CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare introdotte dal decreto 91 del 2015; la legge 2 dicembre 2016, n. 242 per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa che trae origine da una nostra proposta di legge sul tema approvata alla Camera, e poi in via definitiva in Senato.

Nell’attuale legislatura, nonostante le diverse altalene derivanti dal cambio di ben tre Governi in un triennio, siamo riusciti a mettere a segno diversi colpi che il settore agricolo ed agroalimentare attendeva da anni, e che sono diventati realtà, grazie alle numerose proposte emendative presentate a partire dal cosiddetto decreto “Emergenze agricole” (decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27), poi nelle diverse leggi di Bilancio, ed infine nei numerosi decreti emanati per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia Covid-19 (“Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Semplificazione”, “Agosto”). Ecco le più significative: