Vi ricordate la prima volta che ne parlai? Era l’ 8 ottobre 2021 ( LINK ). Bene, per quella proposta di legge fui attaccato dagli “ambientalisti” e, allora, il panorama politico non era tutto convinto.

Per me la notizia, del voto unanime in Commissione Agricoltura al Senato, durante la conversione del decreto legge Siccità, di un emendamento che ne permette la sperimentazione è una grande soddisfazione: vuole dire che ho seminato bene!

Devo ringraziare questo Governo e in particolar modo il Presidente De Carlo che come primo firmatario ci ha non solo creduto ma anche portato a casa il risultato. #AVANTITUTTA!

Ringrazio anche il collega e corregionale Raffele Nevi, perché con il suo gruppo ha proposto e sostenuto lo stesso tema.