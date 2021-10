Caro Beppe Grillo, per il dodicesimo compleanno del Movimento 5 Stella – il 4 ottobre – pochi giorni fa, tu hai scritto un post: 12 anni fa abbiamo fatto l’impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario!

Hai ragione quando dici che 12 anni fa abbiamo “fatto l’impossibile”, un cittadino come me e tanti altri lontani dalla politica, ma con tanta voglia di cambiare il Paese, sono oggi in Parlamento e, nel mio caso, persino Presidente di Commissione.

Mi preoccupano, invece, la tua affermazioni sul “dobbiamo fare il necessario”.

Necessario per chi? Se intendi che dobbiamo sostenere il “grillino” Draghi concordo, ma ti chiedo di dirlo apertamente. Io sono uno di quelli che è sempre stato convinto del sostegno a questo terzo Governo e della sua agenda per uscire dalla crisi causata dalla pandemia affinché si spendano bene i soldi che gli altri Paesi dell’Unione ci hanno dato, tassandosi.

Questo momento però finirà e, ancor più necessario, sarebbe far sapere ai cittadini come immaginiamo questo Paese che da anni non fa più figli, ha zero crescita e ha un debito spaventoso.

Che ne dici caro Beppe, affrontiamo questi temi?