ATTENZIONE! POST PROPOSITIVO!!!

Durante lo Tsunami tour, Beppe Grillo attacca tutti i partiti e si appella agli Italiani con le seguenti parole che, hanno trascinato me e tanti altri nel suo progetto politico:

L’Italia deve diventare una comunità, nessuno deve essere lasciato indietro. E’ intollerabile, inumano, vedere le file di esodati, sfrattati, disoccupati alle mense della Caritas mentre chi ha sprofondato il Paese nella miseria si muove con la scorta, l’auto blu, senza alcuna preoccupazione economica. I partiti sono i primi responsabili di questa situazione, hanno occupato lo Stato, lo hanno svenduto, spolpato da dentro. Ora, queste persone si presentano, grazie ai giornali e alle televisioni che controllano, come i salvatori della patria, proprio loro che l’hanno affossata, usata per i loro interessi.

Presenta quindi i 20 Punti per uscire dal buio. Ve li ricordate?

Di questi molti- da opposizione – sono stati portati a casa, in primo luogo il Redditi di Cittadinanza, poi la Legge Anticorruzione e non ci sono più i contributi pubblici ai partiti ma il 2×1000 ne l’IMU sulla prima casa e altro.



La prima legislatura finisce con Luigi Di Maio Capo Politico del M5S che, in prossimità della competizione elettorale del 2018 presenta i 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Ve li ricordate?

Il reddito di cittadinanza l’ho scritto sopra, è già legge, allargata poi alle pensioni minime. Un grande intervento poi è stato fatto sui “truffati delle banche”, nuova legge sulla scuola, lotta alle mafie, quota 100, riduzione del numero dei parlamentari, assegno unico, opzione donna e altro.



Non tutto è stato fatto, non tutto è perfetto ma l’impegno è stato sempre massimo; in agricoltura poi abbiamo fatto tantissimo. Dopo il terzo Governo di questa legislatura – quello Draghi -, siamo nell’era di Giuseppe Conte capo politico dei 5 Stelle, che, con la Carta dei Principi e dei Valori vuole tracciare le scelte del nuovo M5S che si chiamerà M5S2050. Vedremo, cosa accadrà; rimanete aggiornati per i dettagli sul programma!