Cari amici,

il 17 e 18 novembre saremo chiamati a decidere chi governerà l’Umbria per i prossimi 5 anni.

Io, come già sapete, mi sono messo a disposizione con Alternativa Popolare per difendere l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e la caccia da coloro che non conoscono né le tradizioni né i territori rurali.

Con questo messaggio inoltre voglio farvi conoscere il nostro programma che si articola in vari punti strategici: Imprese e economia, lavoro e formazione, Sanità e politiche sociali, Digitale e semplificazione, Agricoltura, commercio, artigianato, Infrastrutture, Ambiente ed energia, Cultura, Turismo, Sport, Politiche giovanili e Sicurezza.

Scaricalo QUI

Buona lettura.