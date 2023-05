Qualche volta si guarda il dito e non alla Luna. Secondo me, anche in questo caso, è così!

In questo blog – basta andare su cerca – molte volte ho scritto di questo tema ed oggi voglio recuperare qualche pillola.

L’Italia, è vero, ha un calo demografico più accentuato (come Spagna e Malta) di altri Paesi ma, è tutta l’UE che “perde abitanti”. Uscendo dall’aia, osserviamo che anche gli USA hanno questa “malattia” e il perfetto Giappone. Lo è perfino la Finlandia che ha il sistema scolastico migliore del mondo!

Allora da cosa dipende? Se ci confrontiamo con la Nigeria che nel 1950 aveva appena 50milioni di persone e arriverà a 400milioni nel 2050, non possiamo certo dire che dipende dal reddito, non credete?

Forse bisogna approfondire un po’ di più. Io ho la mia risposta ma, ve la dirò più avanti in un futuro articolo e, solo a quelli che hanno visto un po’ come va il mondo e non l’orto di casa.

Concludo con un caso interessante l’Australia. Dal 2015, complice una nuova politica delle migrazioni, ha visto crescere la propria popolazione ma, il 54% del merito (o della responsabilità) è dei migranti.

In figura voglio riportare il trend europeo e quello francese, perché la Francia fa più figli di tutti ma sempre meno (da qui la riforma delle pensioni che non piace ai francesi).

Buone riflessioni.