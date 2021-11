In arrivo importanti novità da Anas sulla realizzazione dello svincolo di Scopoli, inserito tra le opere di completamento del progetto Quadrilatero previste nell’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma MIT/ANAS.

Al fine di superare il parere negativo espresso dal MIC nel 2015, relativamente all’impatto paesaggistico dell’opera, la QMU ha intrapreso colloqui ed incontri con la Soprintendenza dell’Umbria e la Direzione Generale del MIC, allo scopo di valutare proposte migliorative dell’opera stessa e condividere la soluzione progettuale da sviluppare per la revisione del progetto definitivo. Tra le azioni intraprese da QMU si segnalano lo studio di fattibilità, illustrata ai rappresentanti del MIC e della Soprintendenza dell’Umbria, contenente le modifiche architettoniche da apportare alle strutture in elevazione delle rampe dello svincolo di Scopoli, volte a limitare l’impatto paesaggistico dell’opera. Successivamente, la stessa Soprintendenza ha richiesto alla QMU ulteriori approfondimenti tecnici, anche per gli aspetti riguardanti la sicurezza, valutando la documentazione trasmessa ‘accoglibile per il riesame del progetto di fattibilità’.

Pertanto la QMU si appresta, entro la fine dell’anno, ad affidare la revisione del progetto definitivo (tramite apposito contratto attuativo nell’ambito di Accordo Quadro ANAS) da sottoporre al consenso del CIPESS, con conseguente approvazione dello stesso prevista entro il primo semestre 2022.