Oggi attivo una nuova rubrica dedicata ai mie lettori, in modo particolare, a chi ama il contatto con la storia, la cultura, la natura, il profumo dei boschi e anche il respiro del silenzio. Un viaggio nell’Umbria che amo e che vorrei preservare, raccontandola dal mio punto di vista dopo oltre 20 anni che la vivo. Quello che voglio regalare ai miei lettori è una riflessione di quello che abbiamo intorno a noi e che, a mio avviso, dovremmo contemplare un po’ di più.

Il viaggio per me comincia venendo da Palazzone a Perugia 23 anni fa e dal capoluogo comincerò a raccontare questo viaggio che, per piacere, lavoro e poi politica mi ha fatti scoprire dei luoghi incredibili.

Un racconto semplice e quindi una lettura leggera per distrarre la mente.