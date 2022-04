Il 31 marzo termina lo stato di emergenza legato alla pandemia da covid-19 ma, i problemi non sono certo cessati perché, dal 25 febbraio con l’aggressione russa all’Ucraina, si sono aperte nuove difficoltà per l’intero Mondo. Questo spazio, chiamato appunto piattaforma programmatica, ideato insieme ad alcuni amici, vuole mettere insieme opinioni ed esperienze, anche diverse, per lasciare delle riflessioni all’attuale e alla futura classe politica.

Partiremo affrontando temi molto attuali come quelli delle produzioni agroalimentari, dell’autosufficienza energetica, del calo demografico, del lavoro e della produttività e delle riforme istituzionali per poi continuare su altre importanti questioni. E’ un esperimento, scopriremo insieme come finirà.