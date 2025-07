STOP diesel euro 5? Anche NO!

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ma, solo se ti puoi permettere un auto all’ultimo grido (viva il consumismo).

L’articolo 1, lo ricordo, afferma che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, mentre l’articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il “diritto al lavoro” e impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo.

Bloccare la circolazione dell’unico mezzo a disposizione di chi lavora, senza offrire alternative reali né tempi adeguati di transizione, può di fatto impedire l’accesso al lavoro. In quei casi, sì: il diritto al lavoro viene leso.

Per quelli come me che fanno una vita sobria e che non possono essere limitati nell’andare a lavorare con l’auto, qualunque essa sia, perché non ci sono altre soluzioni, consiglio di rivolgersi al proprio TAR e chiedere la “sospensiva” in quanto un ordinanza del genere può ledere gravemente e irreparabilmente il “diritto al lavoro”.

Confido anche che i TAR prima o poi, se investiti dalla questione, sollevino, caso per caso, l’incostituzionalità di una norma che viola il primo articolo della nostra Costituzione.