Salario minimo o giusto? Meglio il secondo se il primo non basta

C’è un equivoco che continua ad attraversare il dibattito pubblico italiano: pensare che il salario minimo sia una soluzione universale, valida per tutti i Paesi e per tutti i contesti. Non è così. E non lo dice una posizione ideologica, ma la stessa direttiva europea sui salari adeguati, che troppo spesso viene citata senza essere letta fino in fondo.

L’Europa non impone affatto un salario minimo per legge. Al contrario, riconosce esplicitamente che lo strumento principale per garantire retribuzioni dignitose è la contrattazione collettiva. Solo dove questa è debole o insufficiente – sotto una soglia dell’80% di copertura – si apre la strada a interventi legislativi più diretti. Il salario minimo nasce quindi come risposta a un vuoto, non come modello universale.

Non tutti i Paesi europei sono uguali. In Germania, per esempio, il salario minimo è stato introdotto nel 2015 proprio per compensare il calo della contrattazione collettiva, e oggi è arrivato a circa 13,90 euro lordi l’ora nel 2026. In Spagna, invece, il salario minimo è fissato su base mensile ed è stato portato nel 2026 a 1.221 euro lordi al mese per 14 mensilità. Sono numeri spesso utilizzati nel dibattito italiano come termini di paragone, ma il confronto diretto è fuorviante. Cambiano il costo della vita, il sistema fiscale, il welfare e la struttura economica. Tredici euro in Germania non equivalgono a tredici euro in Italia, così come uno stipendio spagnolo non ha lo stesso potere d’acquisto in contesti territoriali diversi.

L’Italia, infatti, parte da una base completamente diversa. Qui la contrattazione collettiva copre circa il 95–98% dei lavoratori. Non siamo di fronte a un vuoto normativo, ma a un sistema esteso e radicato. Il problema, semmai, è che questo sistema non sempre funziona come dovrebbe: contratti non applicati, fenomeni di lavoro irregolare, ritardi nei rinnovi. Ma questo non è un problema di assenza di regole: è un problema di effettività delle regole esistenti.

C’è poi un elemento spesso ignorato nel dibattito: il salario non è solo una cifra oraria. Nei contratti italiani è composto da una pluralità di elementi – tredicesima, quattordicesima, welfare contrattuale – che rendono il confronto con una semplice soglia oraria ancora più impreciso. Ridurre tutto a una cifra, come i 9 euro lordi proposti nel dibattito politico, rischia di semplificare eccessivamente una realtà molto più complessa.

Immaginare un salario minimo uguale per tutti significa inoltre trascurare un fattore decisivo: la produttività. Un’azienda tecnologica, ad alto valore aggiunto, può sostenere salari più elevati. Un’impresa manifatturiera tradizionale, magari impegnata nella produzione di beni standardizzati, ha margini molto più ridotti. Applicare la stessa soglia a entrambe significa ignorare la realtà economica. Non tutti i settori sono uguali, e non possono essere trattati come se lo fossero.

C’è poi un rischio concreto, spesso sottovalutato: quello dell’effetto pavimento. Il salario minimo, anziché essere una base di partenza, può diventare un punto di arrivo. In alcuni contesti, soprattutto nei settori più deboli, la soglia legale finisce per essere il livello effettivo di retribuzione, riducendo gli incentivi ad aumentare i salari oltre quel limite. Il minimo rischia così di trasformarsi in massimo.

A complicare ulteriormente il quadro c’è un altro dato strutturale: l’Italia non è un Paese omogeneo. Il costo della vita varia enormemente tra territori. Uno stipendio di 1.500 euro ha un potere d’acquisto completamente diverso tra una grande area metropolitana come Milano e una provincia del Sud come Crotone. Uniformare le retribuzioni senza tenere conto di queste differenze rischia di produrre effetti distorsivi, sia per i lavoratori sia per le imprese.

E soprattutto, il dibattito sul salario minimo tende a concentrarsi sulla paga oraria, ma trascura un aspetto fondamentale: la quantità di lavoro. In Italia le giornate lavorate medie sono circa 235 all’anno, e in alcuni settori molto meno. Il lavoro povero nasce spesso da qui: dalla discontinuità, dal part-time involontario, dalla stagionalità. Non solo dal livello della paga oraria.

Se il salario minimo è uno strumento pensato per colmare un vuoto, il punto per l’Italia è un altro: costruire un sistema di salario giusto. Un sistema che rafforzi la contrattazione collettiva, contrasti i contratti pirata, garantisca il rispetto effettivo delle regole esistenti e valorizzi le differenze tra settori e territori. Non una soglia unica per tutti, ma minimi differenziati per comparto, accompagnati da garanzie reali su ferie, tredicesima e condizioni di lavoro, e integrati da una contrattazione territoriale capace di tenere conto del costo della vita.

Il salario minimo non è una soluzione sbagliata in assoluto. È una risposta a un problema specifico: l’assenza di tutele. Ma l’Italia non è quel caso. Qui il rischio non è l’assenza di regole, ma la loro applicazione imperfetta. E la risposta non può essere una semplificazione. Se il salario minimo non basta, allora bisogna avere il coraggio di dirlo: serve qualcosa di più. Serve parlare, finalmente, di salario giusto.