No Over-touring!

Si parla sempre di turismo come motore economico, ma siamo sicuri?

É fondamentale riflettere su chi ne tragga veramente beneficio. Spesso, la ricchezza generata dal turismo non si distribuisce in modo equo tra i lavoratori del settore, mentre i principali guadagni vanno ai proprietari degli immobili.

Questo fenomeno può portare a un progressivo spopolamento dei centri abitati, dove i residenti non riescono più a sostenere il costo della vita. Ciò ha un impatto diretto sui servizi essenziali: le scuole vedono diminuire il numero di iscritti, portando alla chiusura di classi o interi istituti; gli ambulatori e gli ospedali possono essere ridimensionati per la mancanza di una popolazione stabile, e lo stesso accade per gli uffici postali e i piccoli negozi di quartiere. Inoltre, l’inquinamento e il sovraccarico delle infrastrutture danneggiano gli ecosistemi locali.

È necessario adottare criteri nuovi e sostenibili per gestire il turismo, mettendo al centro non solo l’economia, ma anche la qualità della vita dei residenti e la tutela delle comunità locali.