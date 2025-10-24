Legge di Bilancio 2026: dove vanno i soldi?

Ogni anno lo Stato italiano approva una legge che decide come spendere e come incassare i soldi pubblici e rappresenta la “fotografia” delle priorità economiche del Paese per il Governo di turno.

Anche quest’anno cercherò di spiegarla per i più curiosi. Primo dato, quest’anno la manovra “vale” circa 19 miliardi e, se la confrontiamo con la spesa pubblica prevista che ammonta a circa 1.057 miliardi (circa il 50,7% del PIL), ci rendiamo subito conto delle cifre in gioco. Secondo dato da osservare è che, poco più della metà della ricchezza prodotta ogni anno in Italia è destinata al pubblico, l’altra è dei privati. Sotto vi elenco per “dimensione” le spese dello Stato e potete ben capire che, se non produciamo ricchezza – destra o sinistra che governi – poco potremmo fare di stratosferico a parte il debito.

1. Pensioni e previdenza – 15,1% del PIL

È la voce più pesante del bilancio, circa 324 miliardi di euro.

Comprende tutte le pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità, oltre ai trattamenti integrativi e assistenziali.

Sono soldi che arrivano dai contributi dei lavoratori e dalle tasse generali. Il problema principale è demografico: con sempre più anziani e meno giovani, il peso della previdenza cresce ogni anno.

2. Sanità – 6,5% del PIL

Circa 140 miliardi servono a mantenere il Servizio Sanitario Nazionale: ospedali, medici, infermieri, pronto soccorso, farmaci e cure gratuite. È una delle spese più apprezzate dai cittadini, ma anche tra le più delicate, perché cresce con l’età media e con l’aumento dei costi dei farmaci. Qualcuno, erroneamente dice che l’Italia spende meno della media UE (circa 7%), questo perché da noi la quota “infortuni sul lavoro” è contabilizzata separatamente e rientra nella voce 3. Va infine detto che il capitolo “Protezione Sociale” che include tutto il welfare, cuba il 28,9% del PIL.

3. Servizi generali e interessi sul debito – 7,5% del PIL

Qui rientrano le spese per il funzionamento della macchina statale e soprattutto gli interessi sul debito pubblico.

Solo questi ultimi valgono circa 85 miliardi di euro, pari a quasi il 4% del PIL. Sono i soldi che lo Stato paga ogni anno ai risparmiatori e agli investitori che detengono i BTP e gli altri titoli di Stato: il “conto” del debito accumulato nel tempo. Gli interessi si pagano con le entrate fiscali correnti, non con nuovi prestiti — ma il capitale in scadenza viene rifinanziato con l’emissione di nuovo debito.

4. Politiche lavoro, ammortizzatori sociali – 3,0% del PIL

Oltre 65 miliardi sono destinati a sussidi di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione, politiche attive per l’occupazione e formazione professionale. Servono a sostenere chi perde il lavoro e a favorire il reinserimento nel mercato, ma rappresentano anche un peso rilevante per la finanza pubblica.

5. Ambiente, territorio ed enti locali – 3,0% del PIL

Altri 65 miliardi finanziano le Regioni e i Comuni, la protezione civile, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, e gli interventi per il dissesto idrogeologico.

È una spesa diffusa e spesso invisibile, ma fondamentale per i servizi di base come acqua, rifiuti, sicurezza ambientale e infrastrutture locali.

6. Istruzione e università – 3,0% del PIL

Circa 66 miliardi coprono gli stipendi di insegnanti, personale scolastico e universitario, oltre a edilizia e spese per l’istruzione pubblica.

7. Trasferimenti e incentivi economici – 4,0% del PIL

Si tratta di 85 miliardi destinati a imprese, famiglie e settori produttivi: bonus, agevolazioni, fondi del PNRR, incentivi per la transizione energetica e digitale. È la leva con cui lo Stato tenta di sostenere la competitività economica e la ripresa industriale.

8. Difesa e sicurezza del territorio – 1,5% del PIL

Con circa 36 miliardi, l’Italia rispetta l’impegno NATO del 1,5% del PIL. La gran parte di questa spesa (oltre il 70%) riguarda stipendi, addestramento e manutenzione dei mezzi; solo una quota minore finanzia nuovi equipaggiamenti e ricerca tecnologica. Quando si parla di “spesa militare”, dunque, si parla prima di tutto di persone e strutture, non di armi.

9. Infrastrutture e mobilità sostenibile – 1,3% del PIL

Circa 31 miliardi finanziano opere pubbliche, manutenzioni, strade, ferrovie e trasporto pubblico. Una parte consistente proviene da fondi europei e dal PNRR.

10. Sicurezza interna e giustizia – 2,0% del PIL

Con circa 45 miliardi, copre le forze di polizia, i carabinieri, la giustizia civile e penale, e il sistema carcerario. È una spesa di funzionamento quotidiano, che garantisce ordine, sicurezza e tutela dei diritti.

11. Cultura, ricerca e affari esteri – 1,8% del PIL

Oltre 40 miliardi vanno a università e ricerca scientifica, alla diplomazia, ai musei, teatri e turismo. È la parte più “intangibile” del bilancio, ma anche quella che costruisce il futuro in termini di conoscenza, reputazione e innovazione.