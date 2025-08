Inps: chi pagherà le pensioni di domani?

Ancora oggi, quando parlo con le persone del tema pensioni, mi accorgo che i più NON hanno ancora capito una cosa fondamentale: i soldi che hanno versato all’INPS non sono lì ad aspettarli. Sono già stati spesi.

Non esiste un salvadanaio con sopra il tuo nome. Il sistema italiano, come molti altri in Europa, non accumula: semplicemente prende i contributi dei lavoratori di oggi e li usa per pagare le pensioni di oggi.

È un meccanismo solidale, che funziona se c’è un equilibrio tra chi versa e chi riceve. Ma da anni questo equilibrio si è rotto.

In Italia, i pensionati aumentano, i lavoratori attivi diminuiscono, e le nuove generazioni lavorano in modo più discontinuo e precario. Oggi per ogni pensionato ci sono solo 1,4 lavoratori. Entro vent’anni potrebbero essere uno a uno.

Questo ha una conseguenza molto concreta: i contributi versati ogni anno non bastano a pagare tutte le pensioni. Per colmare il buco, lo Stato interviene con i soldi delle tasse.

Nel 2023, ad esempio, l’INPS ha raccolto circa 269 miliardi di euro di contributi, ma ha speso oltre 320 miliardi in pensioni. Mancavano all’appello 51 miliardi. A coprire la differenza sono arrivati oltre 164 miliardi di trasferimenti pubblici, cioè soldi delle tasse pagate da tutti noi.

Qualcuno, a questo punto, si chiede: ma non è che il sistema somiglia, almeno un po’, a uno schema Ponzi? In effetti, se togliamo il giudizio morale e ci concentriamo sulla dinamica, qualche somiglianza c’è. In uno schema Ponzi, i nuovi arrivati pagano i guadagni promessi ai vecchi investitori. E finché i nuovi arrivano, il sistema funziona. Nel nostro caso, finché ci sono lavoratori a sufficienza, le pensioni vengono pagate. Ma se calano, serve l’intervento dello Stato.

Il punto è che non stiamo più finanziando le pensioni solo con il lavoro, ma anche con la fiscalità generale, cioè con le tasse. Ed è qui che la situazione diventa delicata, perché i giovani non solo dovranno lavorare più a lungo, ma anche sopportare un carico fiscale sempre più alto per mantenere un sistema che non restituirà loro lo stesso trattamento.

E poi c’è l’automazione. Sempre più aziende utilizzano robot, software e intelligenza artificiale per sostituire il lavoro umano. Ma le macchine non pagano contributi. Una fabbrica che lavora con robot non contribuisce all’INPS. Produce ricchezza, ma non versa nulla per il sistema pensionistico. Così, mentre aumentano le pensioni da pagare, diminuiscono i contributi raccolti. E il divario cresce.

Per questo motivo alcuni economisti e politici – persino Bill Gates – hanno proposto una “tassa sui robot”, una forma di contributo che le aziende automatizzate verserebbero per compensare la perdita di lavoro umano e di contributi. Secondo me, se non si troveranno altre strade, bisogna ritornare a rifletterci, anche se questo potrebbe frenare lo sviluppo tecnologico.

Guardando la tabella, vediamo che il bilancio INPS è formalmente “in attivo”; questo è possibile solo grazie a enormi trasferimenti statali. Non è una soluzione strutturale. È una pezza.

Se tutto questo non cambia – se non si trovano soluzioni nuove, coraggiose e condivise – il sistema pensionistico non crollerà in un giorno. Ma si logorerà lentamente. Le pensioni diventeranno più basse. L’età pensionabile salirà (si parla già di 70 anni entro il 2050). E le tasse aumenteranno.

La vera domanda che dovremmo porci allora non è “quanto prenderò io?”, ma “chi pagherà?”. Perché, se oggi i soldi versati sono già stati consumati, ciò che resta da costruire è un sistema che abbia ancora senso, equità e futuro.

Nota a margine: negli ultimi quattro anni abbiamo perso 2 milioni di abitanti, nonostante le nuove nascite e la cittadinanza concessa agli immigrati. Se calano le anime, meno consumi e mano soldi per le pensioni.