Negli ultimi 20 anni la popolazione italiana è diminuita di oltre 1,5 milioni di persone: da 60,8 milioni nel 2014 a circa 58,9 milioni nel 2024. Nascite nel 2024: 370.000. Decessi nel 2024: 646.000. Saldo naturale: –276.000.

Entro il 2050: possibile calo fino a 54,8 milioni (fonte: ISTAT).

Cosa succede in Umbria?

Negi ultimi 22 anni la popolazione umbra è diminuita di oltre 26 mila unità; in pratica un comune grande come Assisi è sparito in questo periodo. Il grafico sotto riportato credo identifichi chiaramente l’andamento. Media -4.4% in 10 anni.

Secondo le proiezioni regionali e dell’Agenzia Umbria Ricerche basate sui dati ISTAT la popolazione totale al 2050 sarà di 768 mila abitanti con età media tra le più alte d’Italia. In media perderemo circa 3000 abitanti l’anno.

Qui sotto è possibile visionare l’andamento demografico, Comune per Comune, confrontando i dati disponibili (ISTAT 2011-2021). Le percentuali di riduzione/crescita sono calcolati come media decennale.

Potete interrogare il calcolatore qui sotto che, tenendo conto degli andamenti degli ultimi 10 anni, inserendo i dati della popolazione e della percentuale di calo demografico, vi fornisce gli anni necessari per il dimezzamento della popolazione attuale.

Per trovare i dati del Comune d’interesse non presente nelle tabelle sopra esposte clicca QUI! (scorri in basso, poi seleziona Provincia e sempre in basso il Comune)