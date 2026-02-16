Crescita e Sviluppo

Dedico questo articolo ai miei studenti che, mi hanno chiesto cosa è il PIL e perché è importante.

Prima di tutto dobbiamo fare una distinguo tra microeconomia e macroeconomia. La prima guarda al singolo (costi di produzione, prezzi di acquisto e vendita, analisi di mercato … una parte della materia che insegno), mentre la secondo studia il comportamento aggregato: la produzione di un intero settore, l’utilizzo di manodopera, l’andamento generale dei prezzi o il comportamento della domanda. E’ in questo ambito che gioca un ruolo importante il Prodotto Interno Lordo, per gli amici PIL.

Ci sono varie tecniche di calcolo ma in sostanza rappresenta il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti, valutati a prezzi di mercato in un determinato periodo temporale che solitamente è un anno: è la somma di tutti i valori aggiunti apportati da ogni settore economico.

PIL= C+G + I+ Exp

C rappresenta il consumo privato (pane, pasta), G il consumo pubblico (spesa pubblica), I sono gli investimenti (impianti, macchinari, infrastrutture) e con Exp si indicano le esportazioni.

Se dal PIL sottraiamo il valore delle importazioni, troviamo il Prodotto Nazionale Lordo o PLN. Se a quest’ultimo valore si sottraggono gli investimenti e gli ammortamenti, si aggiungono le sovvenzioni all’esportazione e si sottraggono le imposte indirette, troviamo il Prodotto Nazionale Netto o Reddito Nazionale.

Reddito Nazionale = C+G+I+Exp-Imp+Sovv-Tass.ind.

A questo valore, aggiungendo i sussidi, le pensioni, compresi gli altri trasferimenti alle famiglie e si sottraggono le quote di previdenza sociale, gli utili non distribuiti e le imposte sugli utili d’impresa, si ottiene il Reddito Personale. Togliendovi le imposte dirette abbiamo il Reddito Personale Disponibile.

Pertanto il Reddito Nazionale e PIL non sono sinonimi. In ogni modo il PIL rappresenta lo stato di salute di un economia e se lo si divide per la popolazione si ottiene il PIL pro-capite. In Italia nel 2025 è stimato tra i 37.600 e i 38.100 euro, posizionandosi vicino alla media dell’UE. Il dato è in crescita, influenzato anche dal calo demografico. Guardando invece al reddito disponibile netto delle famiglie in Italia, la media è di circa 26.000 euro, con grandi diversità territoriali.