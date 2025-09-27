Conflitto Israele-Palestina: la Lega Araba contro Hamas, ma pochi ne parlano

Nel luglio 2025 la Lega Araba ha compiuto un passo senza precedenti. In una dichiarazione congiunta, sostenuta anche da alcuni Paesi musulmani e dall’Unione Europea, ha condannato esplicitamente l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, chiedendo che il movimento islamista cessi il proprio dominio su Gaza, deponga le armi e trasferisca l’amministrazione della Striscia all’Autorità Nazionale Palestinese. È la prima volta che i Paesi arabi attribuiscono così chiaramente a Hamas la responsabilità di ostacolare la pace e di alimentare la tragedia palestinese. Una svolta definita “storica”, che però ha ricevuto scarsa attenzione nell’opinione pubblica internazionale.

Per comprendere la portata di questa presa di posizione, bisogna tornare alle origini del conflitto. Nel 1947 l’ONU approvò la Risoluzione 181, che prevedeva la spartizione della Palestina in due Stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto amministrazione internazionale. Il 14 maggio 1948 nacque lo Stato di Israele, proclamato da David Ben Gurion. Il giorno successivo Egitto, Siria, Libano, Iraq e Giordania attaccarono: fu la prima guerra arabo-israeliana, che Israele vinse ampliando i propri confini. Da quel conflitto nacque l’esodo di circa 700.000 palestinesi, la cosiddetta Nakba.

La tensione rimase alta e nel giugno 1967 Israele vinse la Guerra dei Sei Giorni, occupando Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est, le Alture del Golan e il Sinai. L’ONU chiese un ritiro in cambio del riconoscimento di Israele, ma i Paesi arabi risposero con i “tre no” della conferenza di Khartoum: nessuna pace, nessun negoziato, nessun riconoscimento. Nel 1973, durante la festività dello Yom Kippur, Egitto e Siria tentarono un nuovo attacco. Israele resistette e vinse ancora. Ne scaturì il processo di pace guidato dal presidente egiziano Anwar al-Sadat, che culminò con gli Accordi di Camp David del 1978 e con il trattato di pace israelo-egiziano del 1979, grazie al quale Israele restituì il Sinai ed Egitto divenne il primo Paese arabo a riconoscerlo ufficialmente.

Negli anni ’90 sembrò aprirsi uno spiraglio con gli Accordi di Oslo tra Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Fu istituita l’Autorità Nazionale Palestinese e concessa una parziale autonomia a Gaza e Cisgiordania. La speranza però si infranse contro la violenza dei gruppi radicali, l’opposizione di Hamas e l’assassinio di Rabin nel 1995. Nel 2005 Israele si ritirò unilateralmente da Gaza, smantellando le colonie. Poco dopo Hamas prese il controllo della Striscia, vincendo le elezioni del 2006 e imponendosi con la forza su Fatah nel 2007. Da allora Gaza è stata teatro di conflitti ricorrenti con Israele, con migliaia di vittime e una crisi umanitaria permanente.

Un elemento nuovo arrivò nel 2020 con gli Accordi di Abramo, firmati tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ai quali si unirono poi Marocco e Sudan. Mediati dagli Stati Uniti, permisero di ristabilire relazioni diplomatiche, economiche e di cooperazione in vari settori. Una svolta storica nei rapporti israelo-arabi, ma che non risolse la questione palestinese, rimasta al centro del conflitto.

Il 7 ottobre 2023 Hamas lanciò un attacco senza precedenti contro Israele: circa 1.200 persone furono uccise e oltre 200 rapite. Israele reagì con una massiccia offensiva militare su Gaza, che continua a provocare decine di migliaia di vittime palestinesi e una crisi umanitaria di proporzioni drammatiche.

È in questo contesto che, quasi due anni dopo, la Lega Araba ha deciso di rompere un tabù, condannando Hamas e indicandolo come ostacolo principale a qualsiasi ipotesi di pace.

È un segnale importante, che potrebbe riaprire il confronto politico su basi nuove.

Però, mi domando: perché questo silenzio mediatico? Solo con “due Stati e due Popoli” si potrà avere la pace e i fatti ce lo stanno indicando.