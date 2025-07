Caldo e nostra fragilità

In questi giorni si parla tanto di caldo… ma com’era davvero 50 o 100 anni fa? Per rispondere, ho realizzato un grafico (vedi sotto) che mostra le temperature medie mensili in Italia dal 1901 al 2024.

Ogni linea rappresenta un mese dell’anno. Quello che emerge è chiarissimo: tutte le temperature stanno salendo. Fino agli anni ’70 il riscaldamento era lento, ma da lì in poi la crescita è diventata evidente, soprattutto nei mesi estivi.

Alcuni pensano che “sia sempre stato così”, ma i dati dicono il contrario.

Oggi, in estate, le temperature medie sono più alte di oltre 1,5 gradi rispetto a un secolo fa. Anche in inverno fa meno freddo.

Eppure, la sensazione di non riuscire più a sopportare il caldo non dipende solo dal clima.

Viviamo in ambienti climatizzati, ci muoviamo meno, passiamo dal fresco al caldo improvvisamente. È anche il nostro stile di vita agiato che ci rende meno resistenti.

Il caldo è reale. Il cambiamento è reale. E anche la nostra fragilità è, in parte, una scelta.

Il grafico si basa su dati storici affidabili: CRU TS, WorldClim, ISPRA, e le stazioni meteorologiche di Roma e Firenze.