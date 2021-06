Visto che ciclicamente si ripete la notizia generalizzata delle mancate rendicontazioni del Movimento 5 Stelle, cosa che ripeto non dovuta ma volontaria (gli altri non la fanno), segnalo ai più integerrimi osservatori che il portale tirendiconto.it non viene aggiornato da mesi e pertanto può mostrare parlamentari che non sono in regola quando invece lo sono: ecco il mio caso.

Accedendo, chiunque può vedere l’ultima rendicontazione aggiornata che risale a ottobre 2020 (sotto).

In quest’altra immagine invece potete vedere un ritaglio dell’area di input personale che mostra i dati caricati fino a marzo 2021.

Questo significa che :