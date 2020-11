Audizione del Direttore Generale della FAO sulla FoodCoalition

Caro direttore generale,

anzitutto desidero ringraziarla per aver subito creduto nella FOODCOALITION. Essa rappresenta oggi per la FAO un successo del rilancio della sua politica multilaterale e, per l’Italia, il raggiungimento di un traguardo diplomatico importante che ha permesso di rimettere la sicurezza alimentare al centro del dibattito internazionale sui temi del G20 post pandemia.

La sicurezza alimentare deve essere priorità preminente delle politiche per i piani di ripresa internazionali in via di definizione. Costruire un nuovo mondo dopo questa grave emergenza non può prescindere dall’accesso al cibo per tutti e al diritto che ne garantisca i parametri nutrizionali.

Benvenuto, dunque, signor direttore generale alla FOOD COALITION. In questo senso il Parlamento italiano attraverso l’azione dell’Alleanza interparlamentare per la sicurezza alimentare, ha deciso di sostenere fin dall’inizio la sua costituzione stando al fianco della FAO che ha subito messo in azione un DDG ed individuato un coordinatore, sollecitando altresì l’adesione di tanti Paesi, ad oggi quasi 40.

Mi permetta di annunciarle che, proprio in questi giorni, ho provveduto a sollecitare il Premier Giuseppe Conte a partecipare all’evento di lancio da lei convocato per il prossimo 5 novembre, insieme ai miei colleghi di Camera e Senato.

Vedi link audizione –>>https://www.facebook.com/watch/?v=382295422813979

Vedi comunicato FAO–>> http://www.fao.org/news/story/en/item/1316901/icode/