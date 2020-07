Decreto Rilancio: le cose “fatte” per l’agricoltura e il territorio

>> SUPERBONUS 110%

Sono stati approvati alcuni emendamenti al DecretoRilancio grazie ai quali è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che effettueranno interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, tra cui caldaie a biomassa, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di usufruire di un bonus pari al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Si tratta quindi di una vera e propria bocca d’ossigeno per l’economia e per i cittadini che potranno eseguire interventi di vario genere in maniera sostanzialmente gratuita: il bonus verrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare, in alternativa alla detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

>> PROMOZIONE SOCIETÀ BENEFIT: VOLANO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE